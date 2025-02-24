Türkiye'de Geçen Yıl 568 Bin 395 Çift Evlendi! Boşanma Sayısında Büyük Artış

Geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı, 2023 yılındaki 567 bin 11’den 568 bin 395’e yükseldi. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını gösteren kaba evlenme hızı 2024 yılında binde 6,65 olarak hesaplandı. Boşanma sayısında ise 2023 yılında 173 bin 342 olan rakam, 2024’te 187 bin 343’e çıktı. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısının ifade edildiği kaba boşanma hızı geçen yıl binde 2,19 olarak belirlendi.

ORTALAMA İLK EVLENME YAŞI ARTTI

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşına bakıldığında, her iki cinsiyet için de yaş ortalamasının arttığı görüldü. 2024 yılında erkeklerin ortalama ilk evlenme yaşı 28,3, kadınların ise 25,8 olarak belirlendi. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 yıl olarak kaydedildi.

ADIYAMAN, KABA EVLENME HIZINDA ZİRVEDE

2024 yılında kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 7,76 ile Adıyaman oldu. Bu ili sırasıyla binde 7,68 ile Gaziantep ve binde 7,66 ile Kilis takip etti. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,01 ile Tunceli oldu. Gümüşhane ve Bayburt ise sırasıyla binde 4,3 ve binde 4,89 ile bu ilin ardından geldi.

YABANCILARIN EVLİLİKTEKİ YERİ ARTIYOR

Toplam evlenmeler içinde yabancıların oranı da dikkat çekti. 2024 yılında yabancı damat sayısı 5 bin 923, yabancı gelin sayısı ise 29 bin 115 olarak belirlendi. Yabancı damatlar, toplam damatların yüzde 1'ini oluştururken, yabancı gelinler toplam gelinlerin yüzde 5,1’ini oluşturdu.

SURİYELİ VE ÖZBEK GELİNLER BAŞI ÇEKİYOR

Uyruklarına göre yabancı damatlar arasında en büyük grup, yüzde 20,6 ile Suriyelilerden oluştu. Suriyelileri yüzde 19,5 ile Almanlar, yüzde 5,7 ile Afganlar izledi. Yabancı gelinler arasında ise Suriyeli ve Özbekler yüzde 12,1 ile birinci sırada yer aldı. Bu gelinleri sırasıyla yüzde 8,3 ile Faslılar ve yüzde 7,5 ile Azerbaycanlılar takip etti.

ANTALYA, BOŞANMA HIZINDA ZİRVEYE YERLEŞTİ

2024 yılında kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il ise binde 3,29 ile Antalya oldu. Antalya’yı binde 3,09 ile İzmir ve binde 3,04 ile Karaman takip etti. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,45 ile Hakkari olarak belirlendi. Hakkari’nin ardından sırasıyla Şırnak (binde 0,55), Siirt ve Muş (binde 0,6) yer aldı.

BOŞANMALARIN ÇOĞU EVLİLİĞİN İLK YILLARINDA MEYDANA GELİYOR

Boşanmaların büyük bir kısmı evliliğin ilk yıllarında gerçekleşti. 2024’te boşanmaların yüzde 33,7’si evliliğin ilk 5 yılı içinde, yüzde 21,3’ü ise 6-10 yıl arasında meydana geldi. Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 186 bin 536 çocuk velayete verildi. Çocukların büyük bir kısmının velayeti ise anneye verildi; 2024 yılında çocukların yüzde 74,4’ünün velayeti anneye, yüzde 25,6’sının velayeti ise babaya verildi.

Kaynak: AA