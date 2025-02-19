İtalyan Şefin Oğlunu Öldürmüştü: Katil İçin Destek Mesajı Paylaştılar

Türkiye 24 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen vahşetle sarsıldı. 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi Kadıköy’deki Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı’na alışveriş yapmak için gitti.

Alışveriş esnasında B.B., Mattia’ya "Çok yakışıklısın" diyerek laf attı. Mattia ise "Pardon kardeşim" diyerek yanıt verdi. Bu kısa süreli gerginliğin ardından Mattia olay yerinden ayrıldı. Ancak kısa süre sonra B.B. ile tekrar karşılaştı.

B.B. yanındaki bıçağını çıkarıp hiç tanımadığı 15 yaşındaki Mattia'ya aniden saldırmaya başladı. Mattia aldığı darbelerle yere yığıldı. B.B.'nin arkadaşı 16 yaşındaki U.B. ise o anlarda kanlar içindeki Mattia'yı tekmelemeye başladı. Dehşet anları kameralara anbean yansıdı.

Yoğun bakıma kaldırılan Mattia Ahmet Minguzzi hayata 17 gün tutunabildi. İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu olduğu öğrenilen çocuğun ölümü tüm Türkiye'yi derinden sarstı.

Kısa sürede yakalanan B.B. ve U.B. ise tutuklanarak cezaevine yollandı.

Kan donduran cinayetin yankıları sürerken yeni bir skandal ortaya çıktı. Arkadaşları cezaevindeki canilerin görüntülü konuşmalarını sosyal medyada paylaştı.

Bu paylaşımların ardından katillere destek yorumları yapıldı. Bazı kullanıcıların katile, "Aslan kardeşim elbet bir gün" ve "Kurban olduğum az sabır" yazdığı görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi