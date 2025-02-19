İtalyan Şefin 14 Yaşındaki Oğlu Öldürülmüştü... Acılı Anne Yasemin Minguzzi’den Yürek Burkan Paylaşım!

Geçtiğimiz ay Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’den sosyal medyada yürek burkan bir paylaşım geldi. Oğlunun yıllar önce kaybolan kedisinin bulunduğunu paylaşan acılı anne, bunun oğlundan bir hediye olarak düşündüğünü dile getirdi.

İtalyan Şefin 14 Yaşındaki Oğlu Öldürülmüştü... Acılı Anne Yasemin Minguzzi’den Yürek Burkan Paylaşım!

İstanbul Kadıköy’deki bit pazarında İtalyan restoran şefi Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak sabahı pazarda alışveriş yaparken iki saldırganın bıçaklı saldırısına uğramış ve ağır yaralanmıştı. Henüz 14 yaşındaki genç doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

İtalyan Şefin 14 Yaşındaki Oğlu Öldürülmüştü... Acılı Anne Yasemin Minguzzi’den Yürek Burkan Paylaşım! - Resim : 1

Türkiye büyük yankı uyandıran saldırıyı gerçekleştiren B.B. ve U.B. isimli iki saldırgan yakandı. Sabıkalı olduğu belirlenen saldırganlar Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildikten sonra mahkeme tarafından tutuklandı.

İtalyan Şefin 14 Yaşındaki Oğlu Öldürülmüştü... Acılı Anne Yasemin Minguzzi’den Yürek Burkan Paylaşım! - Resim : 2

Oğlunun ölümüyle büyük acı yaşayan anne Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşım yaptı. Acılı anne, oğlunun ölümünden sonra yaşadığı bir başka duygusal anı da takipçileriyle paylaştı.

İtalyan Şefin 14 Yaşındaki Oğlu Öldürülmüştü... Acılı Anne Yasemin Minguzzi’den Yürek Burkan Paylaşım! - Resim : 3

Mattia Ahmet Minguzzi’nin yıllar önce kaybolan kedisi Lili’nin yeniden bulunduğunu duyuran Yasemin Minguzzi, bunu oğlundan bir hediye olarak düşündüğünü söyledi.

“Oğlum Ahmet’in kedisi Pandi bulundu, Gökhan beye ona bir buçuk yıl baktığı için teşekkür ederim. Gökhan beyi aradığımda Pandi’nin oğlum Ahmet’in kedisi olduğunu bilmiyordu, Pandi’yi bana melek oğlum yolladı bundan eminim…”

İtalyan Şefin 14 Yaşındaki Oğlu Öldürülmüştü... Acılı Anne Yasemin Minguzzi’den Yürek Burkan Paylaşım! - Resim : 4

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Kaynak: Haber Merkezi

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