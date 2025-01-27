İtalyan Şefin Oğluna Kadıköy'de Korkunç Saldırı: 'Çok Yakışıklısın' Diyerek Bıçakladılar

Baba Andrea Minguzzi ise oğlunun hedefinin bilgisayar mühendisi olmak olduğunu dile getirdi. Hastanede dualarla bekleyen aile, Mattia’nın hayatta kalması için doktorlara güvendiklerini ve yaşananların çok üzücü olduğunu ifade etti. "Oğlumuzun sağlığı için dua ediyoruz. Doktorlarımız elinden geleni yapıyor" dedi.