İtalyan Şefin Oğluna Kadıköy'de Korkunç Saldırı: 'Çok Yakışıklısın' Diyerek Bıçakladılar
İstanbul'da yaşayan İtalyan şef ile Türk çellistin 14 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırıyla ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleyle hayatta kalan genç, yoğun bakımda tedavi görüyor. Saldırganlar kısa sürede yakalanarak tutuklandı.
Kaynak: Sabah
İstanbul'da yaşayan, ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak Cuma günü Kadıköy'de kurulan bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı. Olay, Mattia’nın iki arkadaşıyla kaykay malzemesi ve kıyafet almak için gittiği pazarda gerçekleşti.
Sabah'tan Erdoğan Yapık'ın haberine göre, alışveriş sırasında, iddiaya göre bir kişi Mattia’ya omuz atıp, "Çok yakışıklısın" diyerek laf attı. Mattia, "Pardon kardeşim" diyerek cevap verdi ancak şüpheli birkaç metre uzaklaştıktan sonra geri dönüp, "Ben nereden senin kardeşin oluyorum?" diyerek bıçakla saldırdı.
15 yaşındaki saldırgan B.B., Mattia’yı göğüs bölgesinden beş kez bıçakladı. Diğer saldırgan U.B. ise yerde yatan çocuğa tekmeler attı. Pazardaki güvenlik kameraları dehşet anlarını kaydetti. Saldırganlar, esnafın müdahalesine fırsat vermeden olay yerinden hızla uzaklaştı.
PAZARDAKİ DOKTOR HAYATINI KURTARDI
O sırada olay yerinde bulunan bir kadın doktor, Mattia’ya ilk müdahaleyi yaparak hayatını kurtardı. Kalp masajı ve suni teneffüsle hayatta tutulan çocuk, ambulansla Göztepe Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyat edilen Mattia, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
SALDIRGAN ÇOCUKLAR TUTUKLANDI
İstanbul polisi, olayın ardından saldırganları kısa sürede yakaladı. Saldırganlardan B.B.’nin bir, U.B.’nin ise iki sabıkası olduğu tespit edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anneanne Aynur Akıncılar, olayın ardından sosyal medyada Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi. Anneanne, torununun sakin ve kimseye zarar vermeyen bir çocuk olduğunu belirterek, "Bir yıl Malta’da yaşadılar, sonra İstanbul’a döndüler. Üç dil biliyor ve çifte vatandaşlığı var. Herkesten dua bekliyoruz" dedi.
Baba Andrea Minguzzi ise oğlunun hedefinin bilgisayar mühendisi olmak olduğunu dile getirdi. Hastanede dualarla bekleyen aile, Mattia’nın hayatta kalması için doktorlara güvendiklerini ve yaşananların çok üzücü olduğunu ifade etti. "Oğlumuzun sağlığı için dua ediyoruz. Doktorlarımız elinden geleni yapıyor" dedi.