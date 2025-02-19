Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: Mardin'de Organize Suç Örgütüne Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hücre-13" operasyonuna ilişkin bilgi verdi. Mardin'de K.K.'nin liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli tutuklandı.

Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: Mardin'de Organize Suç Örgütüne Operasyon

Mardin’de, K.K.’nin liderliğini yaptığı silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından "HÜCRE-13" operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, şüpheliler hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: Mardin'de Organize Suç Örgütüne Operasyon - Resim : 1

Gözaltına alınan 19 şüpheliden 11’i tutuklandı, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya operasyonda; 30 ruhsatsız tabanca, 21 AK-47 Kalaşnikof tüfeği, 3 G-3 piyade tüfeği, 2 M-16 piyade tüfeği, 19 av tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 PKM makineli tüfek ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: Mardin'de Organize Suç Örgütüne Operasyon - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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