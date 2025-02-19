MHP'den Devlet Bahçeli'nin Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialar hakkında açıklama yapıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Eyyup Yıldız, "Sayın Genel Başkanımız, dualarla ve milletinin sevgisiyle ayağa kalkmıştır" ifadelerini kullandı.

MHP'den Devlet Bahçeli'nin Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025’te önceden planlanan sağlık kontrolleri kapsamında Kocaeli Gebze’deki Anadolu Sağlık Merkezi’ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda, daha önce operasyon geçirdiği kalp kapakçığında bir sorun tespit edilerek ameliyata alındı. 14 Şubat 2025 itibarıyla tedavisi tamamlanan Bahçeli, taburcu edilerek Ankara’ya döndü.

MHP yetkilileri, Bahçeli’nin sağlık durumu üzerinden yürütülen spekülasyonlara tepki gösterdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Eyyup Yıldız, bazı çevrelerin sosyal medyada asılsız iddialarla gerçekleri çarpıtmaya çalıştığını belirtti.

MHP'den Devlet Bahçeli'nin Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama - Resim : 1

Yıldız, “Sayın Genel Başkanımız, dualarla ve milletinin sevgisiyle ayağa kalkmıştır. Liderimizin duruşundan korkanlar, iftira ve karalama kampanyalarıyla fitne çıkarmaya çalışıyor. Ancak biz biriz, beraberiz ve bu kutlu davanın yılmaz neferleri olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

MHP'den Devlet Bahçeli'nin Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama - Resim : 2

Eyyup Yıldız, sosyal medyada Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında asılsız bilgi yayanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığını da duyurdu. Açıklamada, bu tür girişimlere karşı kararlılıkla mücadele edileceği belirtildi.

Bahçeli ile Özgür Özel Arasında Kritik GörüşmeBahçeli ile Özgür Özel Arasında Kritik GörüşmeSiyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’nin Son Durumunu AçıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’nin Son Durumunu AçıkladıSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Devlet Bahçeli MHP Sağlık
Ordu'da Gizemli Varil Alarmı: 3 İlçede Kıyıya Vurdu, Ekipler Harekete Geçti Ordu'da Gizemli Varil Alarmı: 3 İlçede Kıyıya Vurdu, Ekipler Harekete Geçti
Ne Buzdolabı Ne de Çamaşır Makinesi! En Çok Enerji Tüketen Cihaz Belli Oldu Ne Buzdolabı Ne de Çamaşır Makinesi! En Çok Enerji Tüketen Cihaz Belli Oldu
Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor
Ankara'da Erkek Dehşeti: Eski Eşini Bıçaklayarak Öldürdü Yine Erkek Dehşeti! Eski Eşini Öldürdü
ÇOK OKUNANLAR
İtalyan Şefin 14 Yaşındaki Oğlu Öldürülmüştü... Acılı Anne Yasemin Minguzzi’den Yürek Burkan Paylaşım! Acılı Anne Yasemin Minguzzi’den Yürek Burkan Paylaşım!
Bir Annenin Taksim'deki İsyanı Vatikan'a Ulaştı... Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor' Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor'
Meteoroloji ve AKOM'dan Uyarı Üstüne Uyarı! Tüm Yurtta Altay Kar Fırtınası Alarmı Verildi: Bütün Hafta Donacağız Altay Kar Fırtınası Alarmı! Bütün Hafta Donacağız
Konya'da Arkadaş Dehşeti: Öldürüp Kızını Aramışlar! Konya'da Arkadaş Dehşeti: Öldürüp Kızını Aramışlar!
MHP'den Devlet Bahçeli'nin Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama MHP'den Devlet Bahçeli Açıklaması