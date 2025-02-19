MHP'den Devlet Bahçeli'nin Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025’te önceden planlanan sağlık kontrolleri kapsamında Kocaeli Gebze’deki Anadolu Sağlık Merkezi’ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda, daha önce operasyon geçirdiği kalp kapakçığında bir sorun tespit edilerek ameliyata alındı. 14 Şubat 2025 itibarıyla tedavisi tamamlanan Bahçeli, taburcu edilerek Ankara’ya döndü.

MHP yetkilileri, Bahçeli’nin sağlık durumu üzerinden yürütülen spekülasyonlara tepki gösterdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Eyyup Yıldız, bazı çevrelerin sosyal medyada asılsız iddialarla gerçekleri çarpıtmaya çalıştığını belirtti.

Yıldız, “Sayın Genel Başkanımız, dualarla ve milletinin sevgisiyle ayağa kalkmıştır. Liderimizin duruşundan korkanlar, iftira ve karalama kampanyalarıyla fitne çıkarmaya çalışıyor. Ancak biz biriz, beraberiz ve bu kutlu davanın yılmaz neferleri olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Eyyup Yıldız, sosyal medyada Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında asılsız bilgi yayanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığını da duyurdu. Açıklamada, bu tür girişimlere karşı kararlılıkla mücadele edileceği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi