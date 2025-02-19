Ankara'da Erkek Dehşeti: Eski Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre ocak ayında erkekler tarafından 33 kadın öldürüldü. Bu seferki kadın cinayetinin adresi ise Ankara oldu. Bir erkek boşandığı eşini bıçaklayarak katletti.

Ankara'da Erkek Dehşeti: Eski Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Piyade Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, S.K. ile eski eşi İ.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüşünce İ.K., bıçakla S.K.'ya saldırarak onu yaraladı. Ardından zanlı, olay yerinden kaçtı.

Ankara'da Erkek Dehşeti: Eski Eşini Bıçaklayarak Öldürdü - Resim : 1

Çevredeki mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, S.K.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ekipler, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara'da Erkek Dehşeti: Eski Eşini Bıçaklayarak Öldürdü - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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