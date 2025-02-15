Afyonkarahisar'da Kadın Cinayeti: Oğlu Tarafından Öldürüldü!

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Medrese Mahallesi'nde dün H.Ç. ile oğlu arasında dün akşam henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında oğlu, yanındaki bıçakla annesi H.Ç.'ye saldırdı.

Gürültü nedeniyle komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İscehisar Devlet Hastanesi'ne götürülen H.Ç. hayatını kaybetti.

Saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA