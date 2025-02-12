Camide Dehşet Anları! Çocuğa Makaslı Saldırı... Görenler Can Havliyle Kaçtı

Başakşehir'de bir camide bir şahıs, 16 yaşındaki çocuğu makasla yaraladı. Çocuğun yardım çığlıkları üzerine olay yerine gelen polisler, şüpheliyi suçüstü yakaladı. Alnından ve kolundan yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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İstanbul Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde 10 Şubat günü öğle saatlerinde bir cami, skandal bir olaya tanıklık etti. 35 yaşındaki M.H., 16 yaşındaki F.E.A. adlı çocuğu alnından ve kolundan makasla yaralamaya başladı. Olayı görenler kendilerini camiden dışarı attı.

YARDIM ÇIĞLIKLARINI DUYAN POLİS SUÇÜSTÜ YAKALADI

Çocuğun yardım çığlıkları üzerine bölgede bulunan polis ekipleri camiye gelip şüpheliyi suçüstü yakaladı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. F.E.A'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Camide Dehşet Anları! Çocuğa Makaslı Saldırı... Görenler Can Havliyle Kaçtı - Resim : 1

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Yakalanan şahıs "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli makamlara sevk edildi. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Camide Dehşet Anları! Çocuğa Makaslı Saldırı... Görenler Can Havliyle Kaçtı - Resim : 2

Öte yandan polisin yaptığı çalışmada şüphelinin camide yattığı esnada yardım için yanına gelen F.E.A.'nın kendisine saldırılacağını düşündüğünü söylediği ve olayı bu yüzden gerçekleştirdiği belirtildi.

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Kaynak: İHA

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