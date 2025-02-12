Timur Cihantimur'un Karardan Önce Oynadığı 'Son Koz' Ortaya Çıktı, ABD'li Yargıç Seyri Değiştirdi

İstanbul’da ehliyetsiz araç kullandığı sırada meydana gelen kazada Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ile onu yurt dışına kaçıran annesi hakkında ABD’de yargısı Türkiye’ye iade kararı verdi.

Boston’da görülen karar duruşmasında Federal Hakim Donald Cabell, Türkiye'nin talebi doğrultusunda karar verdi. Cihantimur’un avukatları, Cihantimur hakkında resmi bir suçlama yöneltilmediğini ve bu sebeple Türkiye’ye iade edilemeyeceğini savunuyordu.

Cihantimur tarafının bir iddiası da Türkiye’nin mahkemeye sunduğu belgelerde kendisinin ABD vatandaşı olduğuna dikkat çekilmediğiydi. Mahkeme, Cihantimur’un iddiasını çürüterek, iade dosyasının ilk sayfasında, Cihantimur’un doğum yerinin ABD’nin Exeter bölgesi olarak yazıldığına dikkat çekti.

SUÇU SAĞLIK PERSONELİNE ATTILAR

Cihantimur, mahkemede kaza yerine gelen sağlık ekiplerine suçlamada bulundu. ABD’li yargıç, Cihantimur’un bu iddiasına, “İlk müdahale ekiplerinin eylemlerinin O.M.A.'nın ölümüne neden olup olmadığı, Türk mahkemesinin çözmesi gereken olgusal ve hukuki bir mesele olacaktır” şeklinde karşılık verdi.

Hakkında resmi bir suçlama olmadığına sığınan Cihantimur, Türkiye’ye iadesine itiraz etti. Yargıç Cabell Türkiye Ceza Kanunu'nun 85/2 maddesi uyarınca taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki anlaşma hükümlerine göre karar verdi.

Kaynak: NTV