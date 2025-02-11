ABD'ye Kaçmışlardı... Eylem Tok ve Timur Cihantimur Türkiye'ye İade Edilecek

ABD, İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iadesine karar verdi. Son dakika gelişmesini Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından açıkladı.

Bakan Tunç yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir. Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 11, 2025

Kaynak: Haber Merkezi