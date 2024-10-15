Türkiye'ye İadesi Bekleniyordu... Timur Cihantimur Hakkında Flaş Karar!

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı lüks araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan oğlu Timur Cihantimur ile kendisini yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iade edilmesi ile ilgili duruşma gerçekleşti. Mahkeme, Türkiye’ye iade kararını tarafların son yazılı savunmaları sonrasına bıraktı.

ABD mahkemesi, Tok’un tutukluluğunun devamına karar vererek, karar duruşmasını ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

1 Mart tarihinde İstanbul Kemerburgaz'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur lüks aracıyla yarış yaptığı sırada yolda ATV motorunun arızası nedeniyle bekleyen Oğuz Murat Aci'ye çarparak hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Olay sonrası Yazar annesi Eylem Tok tarafından Mısır'a oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırılan Timur Cihantimur ABD polisi tarafından yakalanmıştı. Yargılanmasına ABD'de devam edilen Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesi istenmişti. ABD mahkemesi tarafından yargılama sürecinde yazılı belgeler istenen dava ileri bir tarihe ertelendi.