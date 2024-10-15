Hatay'da Freni Arıza Yapan İş Makinesi 7 araca Çarptı 8 Kişi Yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan iş makinesinin 7 araca çarptığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

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Hatay'da Freni Arıza Yapan İş Makinesi 7 araca Çarptı 8 Kişi Yaralandı

Denizciler Mahallesi'nde M.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen iş makinesinin freni, seyir halindeyken arızalandı.

Kontrolden çıkan iş makinesi, 7 araca ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bazı vatandaşlar iş makinesinin yoldan geçmesine tepki gösterdi.

Öte yandan freni arızalanan iş makinesinin ilerleyişi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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