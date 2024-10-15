Kış Başlıyor; Sıcaklıklar Dibe Vuracak! Meteoroloji'den İstanbul Dahil Çok Sayıda İl İçin Kritik Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Batman ve Siirt çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı çevreleri ile Erzurum’un güney, Muş’un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 22°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Çarşamba) sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 23°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 9°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı çevreleri ile Erzurum’un güney, Muş’un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 5°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 3°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 27°C

Parçalı bulutlu

VAN 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt ve Batman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 20°C, 30°C

Parçalı bulutlu