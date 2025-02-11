Malezya Başbakanı İbrahim'in Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Seçtiği Şarkı Gündem Oldu

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan için dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İbrahim, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara, İrem Derici'nin 'Kalbimin tek sahibine' isimli şarkısını ekledi. Paylaşımın ardından Derici fotoğrafa yorum yaptı.

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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesine ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği resmi görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir dizi fotoğraf paylaştı.

SEÇTİĞİ ŞARKI GÜNDEM OLDU

İbrahim'in, paylaştığı fotoğraflara eklemeyi tercih ettiği şarkı ise dikkatleri çekti. Güneydoğu Asya ülkesinin lideri, paylaşımına ünlü şarkıcı İrem Derici'nin "Kalbimin Tek Sahibine" adlı şarkısını ekledi.

Malezya Başbakanı İbrahim'in Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Seçtiği Şarkı Gündem Oldu - Resim : 1

FOTOĞRAFIN AÇIKLAMASINDA NE YAZIYOR?

İbrahim, fotoğrafın açıklamasında ise Erdoğan ile Malezya- Türkiye İş Forumu'nda bir araya geldiklerini belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ticari işbirliğinin acilen artırılması gerektiğini vurguladım" ifadelerini kullandı. Görüşmenin Erdoğan'ın Malezya'daki son programı olduğunu hatırlatan İbrahim, "Kendisinin ve heyetin katılımından duyduğum memnuniyeti ifade ederek, kurulan ilişkinin gelecekteki iş birliğine geniş bir etki yapacağını belirttim" dedi.

İREM DERİCİ'DEN YORUM GELDİ

Şarkıcı İrem Derici paylaşıma yorum yaptı.

Malezya Başbakanı İbrahim'in Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Seçtiği Şarkı Gündem Oldu - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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