Ege'de Deprem Fırtınası Sürüyor! 4,3 Büyüklüğünde Deprem
Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor. Bugün saat 20.40'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Ege Denizi'nde günlerden süren depremler tedirgin etmeye devam ediyor. AFAD'dan alınan verilere göre saat 20.40'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 11, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-11
Saat:20:40:23 TSİ
Enlem:36.78889 N
Boylam:25.96472 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/J35kDJXtio@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi