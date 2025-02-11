Ege'de Deprem Fırtınası Sürüyor! 4,3 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor. Bugün saat 20.40'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Ege'de Deprem Fırtınası Sürüyor! 4,3 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde günlerden süren depremler tedirgin etmeye devam ediyor. AFAD'dan alınan verilere göre saat 20.40'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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