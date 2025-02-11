Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' Çıkışı! 'Ekonomi Politikalarının Meyvelerini Topluyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Malezya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada "Türkiye Yüzyılı" vurgusu yaptı. Erdoğan, ekonominin olumlu yönde ilerlediğini savunarak "Bir buçuk yıldır uygulanan ekonomi programının da meyvelerini topluyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' Çıkışı! 'Ekonomi Politikalarının Meyvelerini Topluyoruz'

Malezya ziyaretine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur’da "Türkiye-Malezya İş Forumu"nda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Malezya Başbakanı'na misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Türkiye ile Malezya arasında 500 yıllık köklü bir tarih var. Bu sağlam temel üzerinde mükemmel ilişkiler tesis edildi. İş dünyası da bu ortaklığın lokomotifi.

İktisadi ve ticari ortaklıklara büyük önem veriyoruz. Ülkemiz büyümesini sürdürüyor, yüzde 5 büyümeyi yakaladık. İhracatımız 20 yılda 20 kattan fazla arttı. Bir buçuk yıldır uygulanan ekonomi programının da meyvelerini topluyoruz artık. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edene kadar durmadan dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz.

Türkiye, konumu, ekonomisi, altyapısı ve teşvik uygulamalarıyla Malezyalı yatırımcılar için önemli. Suriye'de çatışmaların son bulmasıyla burada da ciddi yatırımların olduğunu görüyoruz. İki ülke el ele vererek buradaki fırsatları değerlendireceğiz. Türkiye'yi üretim merkezi olarak değerlendirmeleri için üreticileri davet ediyorum."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

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Recep Tayyip Erdoğan Malezya
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