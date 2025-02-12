Eylem Tok ve Oğlunun İade Kararı Sonrası Acılı Baba Özer Aci, Gözyaşlarına Hakim Olamadı

İstanbul Eyüpsultan'da kullandığı araçla 29 yaşındaki Murat Aci'ye çarpıp ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve onu ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un iadesine karar verildi. Karar sonrası tv100’e konuşan baba Özer Aci, yaşadığı duygu dolu anları gözyaşları içinde anlattı.

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İstanbul Eyüpsultan'da 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ile onu ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine karar verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kararı sosyal medya hesabından duyurmasının ardından konuşan acılı baba, Özer Aci, duygularını tv100’e paylaştı.

Eylem Tok ve Oğlunun İade Kararı Sonrası Acılı Baba Özer Aci, Gözyaşlarına Hakim Olamadı - Resim : 1

'YÜREĞİMİZE SU SERPİLDİ'

“Kaza olabilir, kazadan sonra yaşananlar vahşet, insanlık dışı" diyen Aci, "Ben yalnız değildim, acımı acısı olarak paylaşan pek çok insan vardı. Devlet büyüklerimiz, Adalet Bakanımız, Cumhurbaşkanımız bu olayla ilgilendiler, takip ettiler” ifadelerini kullandı. Oğlunun her adı geçtiğinde burnunun ucunun sızladığını belirten Aci, “Bugüne kadar televizyona doğru düzgün bakamadım. Şu an yorgun bir vaziyette nasıl olacak derken dün gelen haber yüreğimize su serpti" dedi.

Eylem Tok ve Oğlunun İade Kararı Sonrası Acılı Baba Özer Aci, Gözyaşlarına Hakim Olamadı - Resim : 2

ACİ AİLESİNİN AVUKATINDAN ÇARPICI AÇIKLAMA

Aci Ailesi’nin avukatı Eylem Tok ve oğlunun Türkiye’de yargılanmalarıyla ilgili olarak, “Mevcut olan iddia ve savcılığın talep ettiği olay üzerinden konuşacak olursak, 5-12 yıl arasındaki yargılama kesin. Çocuğun yaşı göz önünde tutulur, bu bir indirim sebebidir” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: TV100

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