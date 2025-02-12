Cezaevinden İzinli Çıktı, Hırsızlık Yaptı

Muğla'da cezaevinden izinli çıkan şahıs kasada para çaldı. İşletmenin çalışanları şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin cezaevinden izinle çıktığı ve izninin iki gün sonra biteceği ortay çıktı.

Cezaevinden İzinli Çıktı, Hırsızlık Yaptı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerindeki bir işletmeyi bir süre dışarıdan izleyen şahıs, çalışanın dışarı çıktığı anda işletmeye girerek direkt kasaya yöneldi. Kasadan para çalan şahsı, işletme çalışanları yan sokakta yakaladı.

İZİNLE DIŞARI ÇIKMIŞ!

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden polise bildirilmesinin ardından C.A. isimli şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü. Hırsızlık suçundan hapse giren ve izinle dışarı çıktığı öğrenilen şahsın izninin bitmesine iki gün kaldığı belirtildi.

Hırsızlık anı ise iş yeri kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntüde bir kişinin kapıyı açıp içeriye girerek kasadan paraları alması ve dışarıya çıkması yer aldı.

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Kaynak: İHA

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