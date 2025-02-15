Yasa Dışı Bahse Bir Operasyon Daha

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele çerçevesinde yürüttükleri çalışmalarda sosyal medya platformu X üzerinde herkese açık şekilde yasa dışı bahis oynandığını ve tanıtım yapıldığını tespit etti.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırmaların ardından 7258 Sayılı Kanun’a muhalefet ettiği değerlendirilen 7 şüpheliye yönelik 4 farklı ilçede eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında yasa dışı bahis oynadığı ve reklamını yaptığı belirlenen şüpheliler gözaltına alınırken, evlerinde yasadışı bahiste kullanılan materyallere de el konuldu.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA