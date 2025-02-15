Yasa Dışı Bahse Bir Operasyon Daha

Tekirdağ’da sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis oynadığı ve reklamını yaptığı belirlenen 7 şüpheliye yapılan baskınla yakalandı. Şüphelilerin sosyal medya sitesi X üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve tanıtımını yaptığı öğrenildi.

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele çerçevesinde yürüttükleri çalışmalarda sosyal medya platformu X üzerinde herkese açık şekilde yasa dışı bahis oynandığını ve tanıtım yapıldığını tespit etti.

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7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırmaların ardından 7258 Sayılı Kanun’a muhalefet ettiği değerlendirilen 7 şüpheliye yönelik 4 farklı ilçede eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında yasa dışı bahis oynadığı ve reklamını yaptığı belirlenen şüpheliler gözaltına alınırken, evlerinde yasadışı bahiste kullanılan materyallere de el konuldu.

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Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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