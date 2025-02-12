Yasa Dışı Bahisle 516 Milyon Liralık Vurgun: 13 Kişi Tutuklandı

Eskişehir merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 24 şüphelinin 516 milyon lira tutarında işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. 13 şüpheli tutuklandı.

Yasa Dışı Bahisle 516 Milyon Liralık Vurgun: 13 Kişi Tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Kilis, Kocaeli, Ordu, Tekirdağ'da suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Bir süre takip edilen 24 şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; başka kişilere ait banka ve kredi kartı, kullanıma hazır sim kart, tabanca ve fişek ele geçirildi. Eskişehir'de ifadeleri alınarak adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 11'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Yasa Dışı Bahisle 516 Milyon Liralık Vurgun: 13 Kişi Tutuklandı - Resim : 1

516 MİLYON LİRA!

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan incelemede; şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerine kişisel banka hesaplarını kiralayan kişileri bulduğu, yasa dışı bahis reklamı yaptığı belirlendi. Ayrıca farklı meslek gruplarından olan şüphelilerin, banka/kripto varlık hesaplarında meslek ve gelirleriyle uyumsuz hesap hareketleri olduğu belirlenerek soruşturma genişletildi.

Hesaplar üzerindeki incelemede; 24 şüphelinin yasa dışı bahisle 516 milyon lira tutarında işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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