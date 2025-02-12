Adana'da Baskın, Milyonlarcası Ele Geçirildi

Adana'da bir depoda 28 milyon 150 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da Baskın, Milyonlarcası Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak makaron bulunduğu bilgisi alınan merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir depoya baskın gerçekleştirdi.

Yapılan baskında, depoda 28 milyon 150 bin adet kaçak makaron bulundu.

Olaya ilgili olarak gözaltına alınan Barış A. (45) isimli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

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