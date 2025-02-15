MSB Duyurdu, Irak'ın Kuzeyinde 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 12 ve 14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen hava harekatlarında toplam terör örgütü PKK üyesi 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör örgütü PKK’ya Irak’ın kuzeyine gerçekleştirilen iki ayrı hava harekatında 7 teröristin etkisizi hale getirildiğini açıkladı.
MSB, ilk harekatın 12 Şubat 2025 tarihinde Irak’ın kuzeyinde yer alan Kandil bölgesine gerçekleştirildiğini ve bu operasyonda terör örgütü PKK üyesi 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
İkinci harekatın ise 14 Şubat 2025 tarihinde Metina bölgesine gerçekleştirildiğini ve bu operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ter örgütlerine yönelik operasyonlarına devam edeceği mesajı da verildi.
Kaynak: DHA
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