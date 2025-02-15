İhracattan Dönen Gıdalara Ne Oluyor? Merak Edilen Soruya Bakan Bolat'tan Yanıt

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ihracat sırasında iade edilen ürünlerle ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a yazılı bir soru önergesi sundu. Özellikle aflatoksin ve pestisit gibi maddeler nedeniyle artan iade vakalarına dikkat çeken CHP'li Gürer, iade edilen ürünlerin, sadece Türk ürünlerinin kalitesini değil, Türkiye’nin ihracat imajını da olumsuz etkilediğini belirtti. Bu durumun çözülmesi gerektiğini vurgulayan Gürer, iade edilen ürünlerin denetim süreçlerinin gözden geçirilmesini talep etti.

İHRACAT ÜRÜNLERİ TÜRKİYE'DE İNCELENİYOR MU?

Ömer Fethi Gürer, Bakan Bolat’a yönelttiği 10 soruda, iade edilen ürünlerle ilgili detaylı bilgi istedi. Sorular arasında 2024 yılında hangi ürünlerin ve hangi ülkelerden iade edildiği, iade edilen ürünlerle ilgili yapılan işlemler ve bu ürünlerin Türkiye'deki iç piyasada satışa sunulup sunulmadığı gibi önemli maddeler yer aldı. Ayrıca, pestisit ve aflatoksin nedeniyle iade edilen ürünlerin Türkiye’de yeterince incelenip incelenmediği de sorgulandı. Gürer, bu ürünlerin ihracat öncesi denetim süreçlerinin AB standartlarına uygun olup olmadığını sordu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu sorulara verdiği yanıtta, Bakanlıklarının sorumluluğunda yapılan ticari kalite denetimlerinin kapsamını açıkladı. Bolat, “Geleneksel tarım ürünleri için yapılan denetimler, Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde gerçekleştirilmektedir” diyerek, bu denetimlerin yalnızca ürünlerin fiziksel özellikleriyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda laboratuvar analizlerinin de yapıldığını belirtti.

DENETİM TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDA

Ticari kalite denetimlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan sağlık denetimlerinden farklı olduğunu ifade eden Bakan Bolat, pestisiöt kalıntıları, aflatoksin ve GDO gibi sağlıkla ilgili unsurların kontrolünün, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapıldığını vurguladı. Bolat ayrıca, bu denetimlerin uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirildiğini ve sağlıksız ürünlerin gümrüklerden geçişine izin verilmediğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı'nın kalitesiz ürünlerin Türk malı imajını zedelemesini önlemek için çeşitli yaptırımları uyguladığını aktaran Bakan Bolat, güvensiz ürünler ihraç eden firmaların 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında cezalandırıldığını belirtti

İADE EDİLEN ÜRÜNLERE NE OLUYOR?

İhracat sırasında geri gönderilen ürünlerin, Türkiye’ye giriş yapmadan önce Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kontrol edildiğinin altını çizen Bakan Bolat, söz konusu eşyaya uygulanacak işlemlere kontrol sonucuna göre karar verildiğini belirtti.

Bakan Bolat, konuya ilişkin, "Ürünler, sınır gümrüklerinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetiminden geçtikten sonra ya ithal edilir ya da imha edilir. İade edilen ürünler, sağlıksız ya da güvensiz olarak tespit edilirse, Türkiye Gümrük Bölgesi’ne girişine izin verilmeden imha işlemi yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

AFLATOKSİN VE PESTİSİT KALINTILARI

“Pestisit ve aflatoksin maddelerin tespitinin ciddi bir sorunun varlığını gösterdiğini ifade eden CHP'li Gürer, "Ülkemizden ihraç edilen ürünlerde sorun açığa çıksa da ithal ürünlerde bu bağlamda ne kadar güvenilir, bunun da sorgulanması gerekir" dedi.

"Çünkü ülkemize gelen ithal ürünlerden bazıları AB ülkelerinden ret alıyor" diyen Güre, Ülkemizde ise bu yönlü bir sıkı denetim yok. Hem ihraç hem ithal ürünler denetimi AB kriterlerine uyumlu yapılmalıdır. Yapılıyor deniyorsa nasıl sorunlar oluşuyor? Ülkemizde bazı market ürünlerinde de sorunlar bireysel inceleme yaptıran kişilerce ifade edilmektedir. Sorunun başlıca sorumlusu iktidardır. Özellikle sorunlu tarım zehirleri ülkemize girişine izin verilmemeli ve AB’de yasaklı zehirlerin ülkemizde kullanılması önlenmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi