Hurdaya Dönen Araçtan Sağ Çıkamadılar
Manisa'da bir otomobilin tankere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, tanker sürücüsü gözaltına alındı.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, yol kenarında park halinde duran bir tankere arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
HIZLA TANKERE ÇARPTI
Kaza, sabah saatlerinde İzmir-İstanbul Karayolu'nun Kırkağaç mevkiinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı 34 FD 1236 plakalı Volkswagen marka otomobil, arıza nedeniyle yol kenarında duran 35 AVV 945 plakalı tankere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ VE YOLCU KURTARILAMADI
Kazada, sürücü ve yolcu konumundaki Gizem Özmen (24) hayatını kaybetti. Cansız bedenleri araçtan çıkarılan kazazedeler, Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, park halindeki tankerin sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: İHA