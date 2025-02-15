İBB’den Çocuklu Ailelere Yönelik ‘Ebeveyn Okulu’ Uygulaması

İBB, çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek; ailelerin çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik deneyim kazandırmak amacıyla ‘Ebeveyn Okulu’ uygulamasını hayata geçirdi. İBB’nin açtığı Yuvamız İstanbul’da eğitim gören çocukların ebeveynlerine yönelik açılan okul her cumartesi günü Çocuk Eğitim Merkezi’nde (ÇEM) gerçekleşiyor.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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İBB’den Çocuklu Ailelere Yönelik ‘Ebeveyn Okulu’ Uygulaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çocuklar ve ailelerine yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezilerinde eğitim gören çocukların velilerine yönelik düzenlenen ‘Ebeveyn Okulu’ uygulaması 25 Ocak’ta başladı.

İBB’den Çocuklu Ailelere Yönelik ‘Ebeveyn Okulu’ Uygulaması - Resim : 1

‘Ebeveyn Okulu’ çocukların sağlıklı gelişim süreçlerine destek olmak ve ailelerin çocukların ihtiyaçlarına yönelik farkındalıklarını artırmak amacıyla çeşitli başlıklarda eğitimleri içeriyor.

‘Ebeveyn Okulu’ ÇEM’lerde her cumartesi günü 10.00 ila 12.00 saatleri arasında uygulanıyor.

Ebeveyn Okulu hakkında açıklamalarda bulunan İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Enif Yavuz Dipşar, uygulamanın şu an için deneme aşamasında olduğunu ve Esenler Namık Kemal, Beylikdüzü Yakuplu, Pendik Çamlık, Ataşehir Kayışdağı, Ümraniye Madenler, Bahçelievler Zafer Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerinde hayata geçirildiğini belirtti.

Uygulamanın ilerleyen dönemlerde birçok ilçeye yayılması planlanıyor.

İBB’den Çocuklu Ailelere Yönelik ‘Ebeveyn Okulu’ Uygulaması - Resim : 2

EĞİTİM İÇERİKLERİ

Program 6 hafta boyunca Psikolojik Danışma Birimi ve Çocuk Hakları Biriminden uzmanlar ile Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi ebeveynlerine 6 farklı başlıkta eğitim verecek.

Eğitimin ilk haftasında ‘Çocuklarla İletişim ve Sağlıklı Sınırlar Koymak’, ikinci haftasında ’Çocuklarda Duygu Farkındalığı, Regüle Edici Oyunlar ve Öfke Yönetimi’, üçüncü haftasında ‘Çocuklarda Problemli Davranışlara Baş Etme Yöntemleri’, dördüncü haftasında ‘Çocuk Hakları ve Çocuklarda Teknoloji Kullanımı’, beşinci haftasında ‘İstismarın Çocuk Üzerindeki Etkileri’ ve altıncı haftasında ise ‘Psikolojik Sağlamlık’ başlıklarında sunumlar yapılacak.

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