İstanbullular Dikkat! İBB Uyardı, O Seferler 1 Ay Boyunca Hizmet Vermeyecek

Metro İstanbul, belirli istasyonlara yapılan seferlerin 1 ay boyunca durdurulacağını duyurdu. 16 Şubat’ta başlayacak olan ulaşım kesintisi, 15 Mart’a kadar devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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İstanbullular Dikkat! İBB Uyardı, O Seferler 1 Ay Boyunca Hizmet Vermeyecek - Resim: 1

İstanbul'da toplu taşıma kullananlar dikkat! Kentin en işlek hatlarından birinde, tramvay seferlerinde 1 ay sürecek bir kesinti yaşanacak. Metro İstanbul, Ordu Caddesi'ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle seferlerin 16 Şubat-15 Mart tarihleri arasında durdurulacağını duyurdu.

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İstanbullular Dikkat! İBB Uyardı, O Seferler 1 Ay Boyunca Hizmet Vermeyecek - Resim: 2

Ordu Caddesi'nde devam eden yayalaştırma ve çevre düzenleme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek kesinti, Aksaray durağından Kabataş yönüne giden tramvay peronunu etkileyecek. Bu durum, özellikle bu güzergahı kullanan yolcular için önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

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İstanbullular Dikkat! İBB Uyardı, O Seferler 1 Ay Boyunca Hizmet Vermeyecek - Resim: 3

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Metro İstanbul, yolcuların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları da açıkladı. Bu süreçte Yenikapı-Atatürk Havalimanı (M1A), Yenikapı-Kirazlı (M1B), Halkalı-Gebze Marmaray (B1) ve Sirkeci-Kazlıçeşme (T6) hatlarını kullananlar, Yusufpaşa istasyonunda aktarma yapabilecekler.

Ayrıca, Yenikapı-Hacıosman (M2) metro hattına geçiş yapmak isteyenlerin Laleli-Üniversite istasyonunu kullanmaları gerekecek.

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