İstanbullular Dikkat! İBB Uyardı, O Seferler 1 Ay Boyunca Hizmet Vermeyecek

Ordu Caddesi'nde devam eden yayalaştırma ve çevre düzenleme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek kesinti, Aksaray durağından Kabataş yönüne giden tramvay peronunu etkileyecek. Bu durum, özellikle bu güzergahı kullanan yolcular için önemli bir değişiklik anlamına geliyor.