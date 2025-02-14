İstanbullular Dikkat! İBB Uyardı, O Seferler 1 Ay Boyunca Hizmet Vermeyecek
Metro İstanbul, belirli istasyonlara yapılan seferlerin 1 ay boyunca durdurulacağını duyurdu. 16 Şubat’ta başlayacak olan ulaşım kesintisi, 15 Mart’a kadar devam edecek.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da toplu taşıma kullananlar dikkat! Kentin en işlek hatlarından birinde, tramvay seferlerinde 1 ay sürecek bir kesinti yaşanacak. Metro İstanbul, Ordu Caddesi'ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle seferlerin 16 Şubat-15 Mart tarihleri arasında durdurulacağını duyurdu.
Ordu Caddesi'nde devam eden yayalaştırma ve çevre düzenleme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek kesinti, Aksaray durağından Kabataş yönüne giden tramvay peronunu etkileyecek. Bu durum, özellikle bu güzergahı kullanan yolcular için önemli bir değişiklik anlamına geliyor.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Metro İstanbul, yolcuların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları da açıkladı. Bu süreçte Yenikapı-Atatürk Havalimanı (M1A), Yenikapı-Kirazlı (M1B), Halkalı-Gebze Marmaray (B1) ve Sirkeci-Kazlıçeşme (T6) hatlarını kullananlar, Yusufpaşa istasyonunda aktarma yapabilecekler.
Ayrıca, Yenikapı-Hacıosman (M2) metro hattına geçiş yapmak isteyenlerin Laleli-Üniversite istasyonunu kullanmaları gerekecek.