İBB Beltur A.Ş'nin Genel Müdürü Caner Bayıralan Oldu

İBB Beltur AŞ Genel Müdürlüğü görevine Caner Bayıralan atandı. Bayıralan, pek çok bilinen firmada genel müdürlük dahil üst düzey görevlerde bulundu.

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İBB Beltur A.Ş'nin Genel Müdürü Caner Bayıralan Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beltur AŞ'de yeni bir atama gerçekleşti. Uzun yıllardır İstanbullulara turizm, kültür ve yemek gibi birçok alanda hizmet veren şirketin genel müdürlüğü görevine Caner Bayıralan atandı.

İBB Beltur A.Ş'nin Genel Müdürü Caner Bayıralan Oldu - Resim : 1

CANER BAYIRALAN KİMDİR?

1979 yılında doğan Caner Bayıralan, 2003 yılında Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olup Koç Üniversitesi MBA programını tamamladı. Kariyerine 2003 yılında maliyet mühendisi olarak başlayıp birçok şirkette mali işler departmanlarında görev aldı. Dünya’da ilk kez in-memory ERP ve raporlama sistemlerinin kurulumunda ekiplere liderlik yapan Bayıralan, Koska Genel Müdür Yardımcılığı, Uno Genel Müdürlüğü, Simit Sarayı Genel Müdürlüğü ve Aslı Börek Genel Müdürlüğü yaptı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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