Sabancı Holding'de Üst Düzey Atama
Sabancı Holding, bankacılık ve finansal hizmetler faaliyetlerini tek çatı altında birleştirme kararı alarak organizasyon yapısında köklü bir değişikliğe gitti. Bu kapsamda, 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Sabancı Holding Bankacılık ve Finansal Hizmetler Grup Başkanlığı’na Hakan Binbaşgil atandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Sabancı Topluluğu’nda 1995 yılından bu yana çeşitli stratejik iş kollarında Grup Başkanı olarak önemli görevler üstlenen ve son olarak Sabancı Holding Finansal Hizmetler Grup Başkanı olarak çalışan Haluk Dinçer, 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla bu görevinden ayrılacak. Dinçer, bundan sonraki süreçte Agesa, Aksigorta ve Medisa şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almayı sürdürecek.
BANKACILIK VE FİNANSAL HİZMETLER TEK ÇATI ALTINDA
Sabancı Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Sabancı Holding Bankacılık ile Finansal Hizmetler gruplarının tek bir yapı altında birleştirildiği duyuruldu. Açıklamada, "Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında; Kurumsal Yönetim Atama ve Ücretlendirme Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, Sabancı Holding Finansal Hizmetler Grup Başkanı olarak görev yapan Haluk Dinçer'in 31 Mart 2025 tarihinde görevinden ayrılacak olması nedeniyle, 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Sabancı Holding Finansal Hizmetler Grup Başkanlığı ile Bankacılık Grup Başkanlığı'nın tek bir yapı altında yürütülmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda, Sabancı Holding Bankacılık Grup Başkanı olarak görev yapan Hakan Binbaşgil, Sabancı Holding Bankacılık ve Finansal Hizmetler Grup Başkanı olarak atanmıştır" ifadelerine yer verildi.
HAKAN BİNBAŞGİL'İN YENİ ROLÜ
Hakan Binbaşgil, yeni görevinde bankacılık ve finansal hizmetler alanlarında stratejik kararlar alarak, Sabancı Holding'in bu alandaki faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yönetecek. Binbaşgil'in liderliğinde, holdingin finansal hizmetler ve bankacılık birimlerinin entegrasyonuyla birlikte operasyonel verimliliğin artırılması hedefleniyor.
Sabancı Holding'in bu hamlesi, finansal hizmetler ve bankacılık alanında daha güçlü bir yapılanma sağlamayı amaçlarken, sektördeki rekabet gücünü de artırması bekleniyor.