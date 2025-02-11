Sabancı Holding'de Üst Düzey Atama

BANKACILIK VE FİNANSAL HİZMETLER TEK ÇATI ALTINDA

Sabancı Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Sabancı Holding Bankacılık ile Finansal Hizmetler gruplarının tek bir yapı altında birleştirildiği duyuruldu. Açıklamada, "Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında; Kurumsal Yönetim Atama ve Ücretlendirme Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, Sabancı Holding Finansal Hizmetler Grup Başkanı olarak görev yapan Haluk Dinçer'in 31 Mart 2025 tarihinde görevinden ayrılacak olması nedeniyle, 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Sabancı Holding Finansal Hizmetler Grup Başkanlığı ile Bankacılık Grup Başkanlığı'nın tek bir yapı altında yürütülmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda, Sabancı Holding Bankacılık Grup Başkanı olarak görev yapan Hakan Binbaşgil, Sabancı Holding Bankacılık ve Finansal Hizmetler Grup Başkanı olarak atanmıştır" ifadelerine yer verildi.