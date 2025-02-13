T625 GÖKBEY'e Soğuk Hava Testlerinde Tam Not

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları ve sivil havacılık alanında kullanılması için geliştirilen T625 GÖKBEY'in İsveç'teki soğuk hava testlerini başarıyla tamamladı.

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen genel maksat helikopteri T625 GÖKBEY, İsveç'te gerçekleştirdiği soğuk hava testlerini başarıyla tamamladı.

T625 GÖKBEY'e Soğuk Hava Testlerinde Tam Not - Resim : 1

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları ve sivil havacılık alanında kullanılması için geliştirilen T625 GÖKBEY'in İsveç'teki soğuk hava testlerine ilişkin TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "T625 GÖKBEY helikopterimiz İsveç'te gerçekleştirdiği soğuk hava testlerini başarıyla tamamladı. Her türlü coğrafyada güvenle hizmet verebilmesi için geliştirilen GÖKBEY, ülkemizin havacılıkta geldiği noktayı dünyaya gösteriyor. Gücümüz, teknoloji ve mühendislik birikimimizle sınırları zorluyor" denildi. İsveç'in Kiruna bölgesinde eksi 23 derecede gerçekleştirilen teste ilişkin video da paylaşıldı.

T625 GÖKBEY'e Soğuk Hava Testlerinde Tam Not - Resim : 2

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ise "T625 GÖKBEY helikopterimiz, İsveç’te soğuk hava testlerini başarıyla tamamlayarak Türk havacılığının geldiği noktayı bir kez daha dünyaya gösterdi. Bu başarı, milli havacılık ekosistemimizin sınırları zorlayan ve yeni ufuklar açan vizyonunun bir göstergesidir. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

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İsveç TUSAŞ
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