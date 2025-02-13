Diyarbakır'da Fıkra Gibi Hırsızlık: Yakayı Ele Verdi

Diyarbakır'da kadın kıyafeti giyerek iş yerlerini soyan hırsız yakayı ele verdi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde fıkra gibi bir hırsızlık vakası yaşandı. Kadın kıyafetleri giyerek iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen A.Ş. (30) yakalandı. A.Ş., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma yapıldı. Dumlupınar Mahallesi’nde camı kırılarak içeriden 15 bin TL çalınan market ile Tekel Mahallesi’ndeki bir kurumdan hırsızlık olayının failinin A.Ş. isimli erkek olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde, A.Ş.’nin tanınmamak için kadın kıyafetleri giydiği belirlendi. A.Ş., Dumlupınar Mahallesi’ndeki adresinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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