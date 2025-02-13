Aksaray'da İşçi Servisi Şarampole Yuvarlandı, Yaralılar Var

Aksaray’da bir tekstil fabrikasının işçilerini taşıyan midibüs kaza yaptı. Şarampole devrilen midibüsteki 15 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaza, saat 08.30 sıralarında Aksaray Organize Sanayi’nde yaşandı. İsmail Anul’un (47) kontrolünü yitirdiği 68 S 0752 plakalı işçi servis midibüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle şarampole devrildi.

15 KİŞİ YARALANDI

Kazada, Cihan Burak (26), Recep Alıcı (33), Ali Dağ (20), Yunus Emre Demir (26), Çilem Dağ (27), Fatma Bütev (27), Yusuf Yaşar (35), Emrullah Ermiş (20), Serdar Salur (26), Naciye Sevinç (62), Sevim Nur Atalay (22), Kenan Delen (25), İbrahim Ünal (29), Ömer Altınsoy (27) ile şoför yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı sonrası kaza yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yaralılardan Ömer Altınsoy, “Fabrikadan çıktık, araç bir sağ bir sol yaptı sonrasında devrildi. Araç biraz hızlıydı” ifadesini kullandı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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Trafik kazası Aksaray İşçi
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