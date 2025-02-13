Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya turunun son ayağı olan Pakistan'da temaslarına devam ediyor. İlk olarak Malezya’yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’a geçerek Başbakan Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Başbakanlık binasında resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Başbakan Şerif ile hem baş başa hem de heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkiler ile küresel gündemdeki konular ele alındı.

Kaynak: İHA