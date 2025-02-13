Bakırköy'de 'Sevgililer Günü' Hırsızlığı! Piyasa Değeri 85 Bin TL

Bakırköy'de iki hırsız girdikleri çiçekçiden Sevgililer Günü için hazırlanan gülleri çaldı. Gülleri piyasa değeri yaklaşık 85 bin TL. Polisler kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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Bakırköy Kartaltepe mahallesinde hırsızların hedefi bir çiçekçi oldu. İddiaya göre gece geç saatlerde çiçekçiye gelen iki hırsızdan biri gözcülük yaparken, diğeri kapıyı zorlayarak içeri girdi. Doğrudan kasaya yönelen hırsız ilk olarak kasanın olduğu bölüme gelerek para aradı ancak kasada para olmadığını fark eden hırsız daha sonra yaklaşan Sevgililer Günü için hazırlanan ve piyasa değeri yaklaşık 85 bin lira olan gülleri çalarak olay yerinden kaçtı.

Bakırköy'de 'Sevgililer Günü' Hırsızlığı! Piyasa Değeri 85 Bin TL - Resim : 1

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan bu anlar ise çiçekçide bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler de çiçekçiye giren hırsız ilk olarak kasa bölümüne gelerek para arıyor ancak kasada para olmadığını fark edince soğutucu dolapta bulunan gülleri alarak iş yerinden kaçıyor.

Bakırköy'de 'Sevgililer Günü' Hırsızlığı! Piyasa Değeri 85 Bin TL - Resim : 2

HIRSIZLAR ARANIYOR

Hırsızların kendilerini gizleyerek kapüşonlu bir şekilde dükkana girdiklerini belirten işyeri sahibi Nahit Talayhan "İki kişi olarak gelmişler birisi dışarıda diğeri ise içeriye girerek önce kasayı kontrol ediyor ardından da gülleri alıyor. Sevgililer günü öncesinde olduğundan dolayı ürünler de oldukça pahalı ve 85 bin TL değerinde tutuyor aldığı çiçekler. Yerine zor da olsa çiçek alabildik. Şahıslar kapişonlu olarak geldikleri için şahısları tespit edemedik" dedi.

Polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

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