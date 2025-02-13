Şişli'de Feci Kaza: İETT Otobüsü, Cipe Çarptı

Şişli'de İETT Özel Halk Otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen cipe arkadan çarptı. Kaza sırasında ayakta duran iki yolcu yaralandı.

Şişli'de Feci Kaza: İETT Otobüsü, Cipe Çarptı

Kaza, saat 07.30 sıralarında Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Kambur yönetimindeki 34 HO 2232 plakalı İETT Özel Halk Otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen 34 34 GYD 146 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle İETT Özel Halk Otobüsü içerisinde bulunan 2 yolcu yaralandı.

Şişli'de Feci Kaza: İETT Otobüsü, Cipe Çarptı - Resim : 1

Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Şişli'de Feci Kaza: İETT Otobüsü, Cipe Çarptı - Resim : 2

'ARAÇ DURMADI'

Kaza ile ilgili konuşan İETT Özel Halk Otobüsü şoförü Ömer Kambur, "Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptık. Frene bastım ama araç duramadı. Ayakta olan 2 yolcu yere düştü" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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Kaynak: İHA

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