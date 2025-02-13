Kuru İncirde Bir 'Zehir' Skandalı Daha! Bu Sefer İtalya'dan Geri Döndü

Türkiye’den yurt dışına gönderilen ürünler zehir saçmaya devam ediyor. Türkiye'den ihraç edilen kuru incirler Almanya, Fransa ve İspanya'nın ardından İtalya'dan da geri döndü.

OKRATOKSİN TESPİT EDİLDİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) farklı farklı ülkelerdeki sınır kontrollerindeki tespitlere yer veriyor. RASFF listelerinde en çok yer verilen ülkelerin başını ise Türkiye çekiyor.

Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) bir kez daha İtalya'nın bildirdiği kuru incirlerdeki tehlikeyi 'ciddi' olarak listeye ekledi. İtalya'nın Türkiye'den ihraç ettiği kuru incirlerde okratoksin tespit edildi.

ZARARLARI NELER?

Okratoksin, bazı mantar türlerinin ürettiği bir mikotoksindir ve insan sağlığı üzerinde çeşitli zararlı etkiler yapabilir.

İşte Okratoksin'in zararları...

Böbrek hasarı: Okratoksin, böbrekler üzerinde toksik etkiler yapabilir. Uzun süreli maruz kalma, böbrek fonksiyonlarını bozarak böbrek yetmezliğine yol açabilir.

Kanser riski: Okratoksin, kanserojen özellikler gösterdiği düşünülen bir bileşiktir. Özellikle böbrek kanseri ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, bazı araştırmalar, karaciğer kanseri ve mesane kanseri ile de bağlantı olabileceğini öne sürmektedir.

Bağışıklık sistemi üzerindeki etkiler: Okratoksin, bağışıklık sisteminin fonksiyonlarını bozarak vücudun enfeksiyonlarla mücadele yeteneğini zayıflatabilir.

Karaciğer hasarı: Karaciğeri etkileyerek karaciğer fonksiyonlarını bozabilir. Bu, karaciğer hastalıklarının gelişmesine neden olabilir.

Beyin üzerindeki etkiler: Okratoksin'in nörotoksik etkileri olduğu düşünülmektedir. Sinir sistemi üzerinde zararlı etkiler oluşturabilir ve uzun süreli maruz kalma nörolojik bozukluklara yol açabilir.

Okratoksin, genellikle küflü gıdalarda (özellikle tahıl, kuru meyve, fındık ve şarap gibi) bulunur. Bu nedenle, gıda güvenliğine dikkat etmek, özellikle bu tür ürünlerin doğru koşullarda depolanması ve işlenmesi önemli.