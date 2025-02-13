Selçuk Özdağ'dan Yıllar Sonra Gelen Bomba Meral Akşener İtirafı! AKP Detayı Dikkat Çekti

Yeni Yol Partisi Meclis Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, katıldığı canlı yayında, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. 2019 yılındaki yerel seçimlerde kendisine Manisa’da adaylık teklif ettiğini belirten Özdağ, "Git aday ol sonra da bir sene sonra AKP'ye katıl" dediğini iddia etti.

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Selçuk Özdağ'dan Yıllar Sonra Gelen Bomba Meral Akşener İtirafı! AKP Detayı Dikkat Çekti

Yeni Yol Partisi Meclis Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, katıldığı televizyon programında, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2019’daki yerel seçimlerde Akşener’in Manisa Büyükşehir Belediyesi için adaylık teklif ettiğini belirteb Özdağ, “Meral Akşener bana 2019 yılında büyükşehir belediye başkanlığını teklif ettiğinde Cumhuriyet Halk Partisi ile iş birliği yaptıklarında Manisa'yı İYİ Parti'ye vermişlerdi ve kendisi bana 'Selçuk Bey kazanıyorsun' demişti. 'Git aday ol sonra da bir sene sonra AKP'ye katıl' demişti” ifadelerini kullandı.

'BİR SENE SONRA AKP'YE KATIL'

Özdağ, açıklamalarında şunları söyledi: "Nereden oy aldıysanız orada kalacaksınız. Efendim o milletin oylarını oradan oraya taşıyamazsınız. Muğla'da bana CHP'liler, Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Partililer daha çok da Cumhuriyet Halk Partililer oy verdi bana. Ben öyle seçildim geldim şimdi alıp bu oyları oraya taşıyabilir misiniz? Meral Akşener bana 2019 yılında büyükşehir belediye başkanlığını teklif ettiğinde Cumhuriyet Halk Partisi ile iş birliği yaptıklarında Manisa'yı İYİ Parti'ye vermişlerdi ve kendisi bana "Selçuk Bey kazanıyorsun" demişti. "Git aday ol sonra da bir sene sonra AKP'ye katıl" demişti. "Katılırsan veyahut da Ahmet Bey parti kurarsa gider katılırsınız" "Bir dakika" dedim, "Ben oraya oyları taşıyamam" dedim.

Ahmet Bey de bana sordu. "Gelir misiniz?" dedi. "Gelmem" dedim. Ben o oradan ben İYİ Partililerle CHP'liler ile belediye başkanı olacağım. 5 yıllık sözleşme yapacağım sonra da ben taşınacağım. Efendim her şey makam değildir, her şey şahsiyettir her şey bir duruştur. Efendim bir duruşunuz olacak"

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Kaynak: TELE 1

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Meral Akşener Selçuk Özdağ Gelecek Partisi İYİ Parti AKP
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