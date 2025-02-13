Annesini Katleden Babasına Seslenen Kız Mahkemeye Damga Vurdu: 'Hiçbir Zaman Çıkamasın'

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde boşandığı 42 yaşındaki Pınar Bektaş'ı silahla yaraladıktan sonra boğazını keserek katleden Tuncay Sağ, hakim karşısına çıktı. Tanık olarak dinlenen çiftin 21 yaşındaki kızı Filiz Sağ, "Şu an burada sanığın kızı olarak ve küçük kız kardeşimin annesi olarak duruyorum. Gerçekten istediğim tek şey babamın hiçbir zaman içeriden çıkmaması" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek esas hakkındaki mütalaasının hazırlaması amacıyla duruşmayı erteledi.

Sultangazi'de 12 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen olayda Tuncay Sağ, boşandığı eşi Pınar Bektaş'ın evine gitti. Çiftin arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Tuncay Sağ eski eşi Pınar Bektaş'a önce yanındaki silahla ateş edip yaraladı. Silahın bozulması üzerine, Bektaş'ı mutfaktan aldığı bıçakla boğazını keserek öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Tuncay Sağ, emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti. İstanbul Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında savunma yapan Tuncay Sağ, eski eşinin kendisini aldattığını ve bir anda cinnet geçirerek cinayeti işlediğini söyledi. Davanın dün görülen duruşmasında, hayatını kaybeden Pınar Bektaş'ın ailesi ve taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Tuncay Sağ duruşmaya bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

'İSTEDİĞİM TEK ŞEY BABAMIN İÇERİDEN ÇIKAMAMASI'

Duruşma, çiftin olay sırasında 9 yaşında olan kızları C.S.'nin pedagog eşliğinde ifadesinin alınması ile başladı. Daha sonra çiftin büyük kızı Filiz Sağ, tanık olarak dinlendi. Filiz Sağ ifadesinde, "O adama baba bile demek istemiyorum. Ama bize bir fiske bile vurmadı. Fakat anneme yaptıkları zaten bize yetiyordu. Hatta bir gün annemi yerde dövdüğüne ve bıçağı annemin boğazına dayayarak tehdit ettiğine şahidim. Ben şu an burada sanığın kızı olarak ve küçük kız kardeşimin annesi olarak duruyorum. Gerçekten istediğim tek şey babamın hiçbir zaman içeriden çıkmaması" dedi.

'CİNAYETİN PLANLI OLDUĞU BELLİ'

Tanık olarak ifade veren hayatını kaybeden Pınar Bektaş'ın ablası Müjde Nar ise, "Kardeşim yıllar boyu şiddete ve hakarete maruz kaldı. Pınar birkaç defa dayak yediğinde bizim eve gelmişti. Pınar sırf biraz fazla para kazabilsin diye gece yarılarına kadar çalışıyordu. Yorgun argın eve gider, yine dayak yerdi. O sessiz, içine kapanık, sakin bir insandı. Kimseye bulaşmazdı. Kimseye bir kötülüğü dokunmamıştır. Pınar hamile kaldığında bile sanığın, 'Çocuk benden değil' diye ona iftira atacağını biliyordu. Sırf bu yüzden korkudan 6 ay boyunca hamile olduğunu bile söylememişti. Ben evde oturuyorken bir gün beni aradı. Boşanma davası için adliyeye gideceğini söyledi. Ben de ne olduğunu sordum.

Bana, 'Artık yapamıyorum, daha fazla çekemiyorum' dedi. Pınar ve çocuklar bizde kalmaya başladı. Bizim evin kapısı çaldığında bile çocuklar korkudan arka odaya kaçıyordu, babalarının geldiğini zannettikleri için. Cinayet günü biz Pınar'la dışarıya çıkmıştık. O sırada sanık aradı, Pınar'a, 'Neredesin? Kızını getireceğim' dedi. Sanık eve gitmiş, ayrıca bıçağı dışarıdan getirmişti. O bıçak Pınar'ın evinde değildi, onun bıçağı değildi. Cinayetin planlı olduğu bile bundan belli" dedi.

KIZININ YALAN SÖYLEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Savunması için söz verilen tutuklu sanık Tuncay Sağ, "Benim kızım baştan sona yalan söylüyor. Ben eşimi, çocuklarımı seviyordum. Hiçbir zaman ne eşime ne çocuklarıma şiddet uygulamadım. Bana inanmıyorsanız mahallede komşularıma sorabilirsiniz. Eşim yasak aşk yaşamıştı. Bir insan kocasından hamile olduğunu nasıl saklar? Tanıkların hepsi baştan sona yalan söylüyor. Yaptıklarımdan pişmanım" dedi.

DURUŞMA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması amacıyla Tuncay Sağ'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAME NELER YER ALIYOR?

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, şüpheli Tuncay Sağ'ın olay günü kızları C.S'yi maktul Pınar Bektaş'ın evinin önüne bıraktıktan sonra kendi evine gittiği ve olayda kullandığı silahı alarak Pınar Bektaş'ın evine geri döndüğü belirtildi. Bektaş'ın evinde taraflar arasında tartışma çıktığı ve Tuncay Sağ'ın Pınar Bektaş'a bir el ateş ettikten sonra silahın parçalandığının belirtildiği iddianamede, Sağ'ın mutfakta bulunan bıçak ile Pınar Bektaş'ın boğazını keserek öldürdüğü vurgulandı. Cumhuriyet savcısının iddianamedeki görüşünde, Sağ'ın eski eşi Pınar Bektaş'ın evine gitmeden önce yanına silah alması cinayeti tasarlandığı yönünde, Bektaş'ı bıçakla boğazını keserek öldürmesini ise cinayeti canavarca hisle işlediği yönünde değerlendirildi. İddianamede sanık Tuncay Sağ'ın 'Eski eşe karşı tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Ruhsatsız silah taşımak ve bulundurmak' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: DHA