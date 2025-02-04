Gelinliğinin İçinde Ölü Bulunmuştu... Kan Donduran Cinayette Katil 13 Yıl Sonra Tutuklandı

ABD'de 2012 yılında gelinliği içinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan Estrella Carrera cinayetiyle ilgili katil sonunda yakalandı. Carrera'nın Eşi Arnoldo Jimenez, 13 yıl sonra, birinci derece cinayet suçuyla tutuklandı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Gelinliğinin İçinde Ölü Bulunmuştu... Kan Donduran Cinayette Katil 13 Yıl Sonra Tutuklandı

ABD'nin Illinois eyaletinde, evlendikten 48 saat sonra evinde öldürülmüş olarak gelinliğinin içerisinde bulunan 26 yaşındaki Estrella Carrera cinayetiyle ilgili 13 yıl sonra kritik bir gelişme yaşandı. Kadının o zamanlar 30 yaşında olan eşi Arnoldo Jimenez, Meksika'da tutuklandı.

İlk olarak 17 Mayıs 2012'de birinci derece cinayetle suçlanan ve hakkında tutuklama emri çıkarılan Jimenez'in, eşinin en az 18 kez bıçaklandığı olayla ilgili 31 Ocak 2025 Cuma günü Meksika'nın Monterrey kentinde yakalandığı belirtildi.

Gelinliğinin İçinde Ölü Bulunmuştu... Kan Donduran Cinayette Katil 13 Yıl Sonra Tutuklandı - Resim : 1

ARABASINDA ÖLDÜRÜP KÜVETE BIRAKTI

Yetkililer, Jimenez'in Carrera'yı arabasında bıçakladığını ve cesedini sürükleyerek evlerindeki küvete attığını bildirdi. Carrera'nın cansız bedeni 13 yıl önce, iki çocuğunu bıraktığı akrabasının almadığı için aile üyelerinin endişelenmesi üzerine bulundu. İki çocuk annesi kadının, evleneceğini kimseye söylemediği öğrenildi.

Arnoldo Jimenez, ABD'ye iadesini beklediği için Meksika'da tutuluyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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