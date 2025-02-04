İsrail'in Serbest Bıraktığı 15 Filistinli Türkiye'ye Geliyor

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması gereği ülkesinden uzaklaştırılan 15 Filistinli tutuklu, Türkiye'ye gönderilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ateşkese destek vermek adına ev sahipliği kararı alındığı belirtildi.

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İsrail'in Serbest Bıraktığı 15 Filistinli Türkiye'ye Geliyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten 13 Ocak 2025'e kadar sürdürdüğü saldırılarda yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybedip 100 binden fazla kişi yaralanırken, Gazze'den 15 bin kişi de çeşitli gerekçelerle tutuklandı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakılacak rehinelere karşılık, İsrail tarafından belirli sayıda tutuklu ve hükümlünün serbest bırakılacağı maddesi yer aldı. İsrail tarafından müebbet hapis cezası verilmiş olan hükümlülerin bir kısmının, serbest bırakılmalarını müteakip, geri dönmemek üzere Filistin'den uzaklaştırılmaları şart koşuldu.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda ateşkes anlaşmasına destek vermek için, cezaevinden çıktıktan sonra ülkelerinden uzakta yaşamasına karar verilen bu Filistinlilerin bir kısmına diğer bazı ülkeler ile Türkiye de ev sahipliği yapacak.

İsrail'in Serbest Bıraktığı 15 Filistinli Türkiye'ye Geliyor - Resim : 1

Bunun üzerine harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, ilk aşamada ülkelerinden uzaklaştırılan 15 Filistinlinin Mısır üzerinden Türkiye'ye gelebilmesi için girişimde bulundu. Bu çerçevede söz konusu Filistinlilerin Türkiye'de huzurlu ve güvenli bir hayat kurması için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Güvenlik kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış ve insani mesuliyet vizyonu çerçevesinde Filistin halkına destek olma misyonunun kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

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Kaynak: AA

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