İsrail'den Çarpıcı İtiraf: Gazze'de Ateşkesi İhlal Ettiğini Kabul Etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde kendilerine yaklaşan Filistinlilere ateş açtıklarını kabul etti. Böylece İsrail, Hamas'la varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini itiraf etmiş oldu.

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İsrail'den Çarpıcı İtiraf: Gazze'de Ateşkesi İhlal Ettiğini Kabul Etti

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri aralıksız saldırılar düzenleyen İsrail, Hamas ile anlaşarak 19 Ocak Pazar günü ateşkesi yürürlüğe koydu. Ancak İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde "güçlerine yaklaştıkları" iddiasıyla Filistinlilere ateş açarak Hamas'la varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini kabul etti.

İsrail'den Çarpıcı İtiraf: Gazze'de Ateşkesi İhlal Ettiğini Kabul Etti - Resim : 1

'ESİRLER İÇİN ANLAŞMA DEVAM EDECEK'

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde son 24 saatte "ordu güçlerine yaklaşan ve tehdit oluşturan şüphelileri uzaklaştırmak" iddiasıyla ateş açıldığı belirtildi. Gazze'deki İsrailli esirlerin dönmesi için "ateşkes anlaşmasına bağlı kalınacağı" öne sürülen açıklamada, Gazze'de her türlü senaryoya hazır olunduğuna işaret edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te, Gazze Şeridi'nde başladığı saldırılarda 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 47 bin 498 Filistinli öldü, 111 bin 592 kişi yaralandı.

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Kaynak: AA

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