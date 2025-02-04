Suriye Lideri Ahmed Şara'nın Eşi Dünya Gündeminde... Soyu Osmanlı'ya Dayanıyor

Bugün Türkiye'ye gelecek Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara'nın eşi uluslararası medyada gündem oldu. Eşiyle görüntülendikten sonra dünya basınının dikkatini çeken Latife Şara hakkında yaşı, kökeni, ve eğitimi hakkında bazı iddialar ortaya atıldı.

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Suriye Lideri Ahmed Şara'nın Eşi Dünya Gündeminde... Soyu Osmanlı'ya Dayanıyor

Suriye'de Beşar Esad'ın 8 Aralık 2024'te devrilmesiyle, 61 yıllık Esad yönetimi çöktü. Geçiş döneminde Cumhurbaşkanı olarak açıklanan Ahmed Şara ise ülkesini nasıl bir yöne götüreceğinin merak konusu olmasıyla dünya gündemine yerleşti. Tüm gözlerin üzerinde olduğu Şara, Suudi Arabistan ziyareti sırasında Mekke'de umre ziyareti de gerçekleştirdi.

Umre ziyaretinde ilk kez eşi Latife Şara ile görüntülenen Suriye liderinin eşi, dünya basınının ilgisini topladı. "Suriye'nin First Lady'si" tanımlamasıyla medyada geniş yer bulan Latife Şara ile ilgili bazı spekülasyonlar da ortaya atıldı.

Suriye Lideri Ahmed Şara'nın Eşi Dünya Gündeminde... Soyu Osmanlı'ya Dayanıyor - Resim : 1

'HAYATIMDAKİ TEK KADIN'

Özel hayatından pek bahsetmeyen Ahmed Şara, daha önceki röportajında bir dönem eşiyle birlikte Suriye dağlarında, ücra bir yerde yaşamak zorunda kaldığını söylemiş ve eşinin hayatındaki tek kadın olduğunu vurgulamıştı.

Arap basınındaki son iddialara göre ise, çiftin 3 çocuğu bulunuyor. Latife Şara'nın üniversitede Arapça Dili ve Edebiyatı okuduğu, büyük dedelerinden Alaaddin El-Daruobi'nin de Osmanlı Devleti'nde büyükelçi olarak görev aldığı da öne sürüldü.

Suriye Lideri Ahmed Şara'nın Eşi Dünya Gündeminde... Soyu Osmanlı'ya Dayanıyor - Resim : 2

LATİFE ŞARA KAÇ YAŞINDA?

Latife Şara'nın yaşı da merak konusu olurken, Ahmed Şara'nın daha önce eşinin 29 Ekim'de dünyaya geldiğini, doğduğunda nüfus memurlarının hatasıyla doğum gününün kayıtlara 29 Temmuz olarak geçtiğini söylediği belirtildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Suriye Beşar Esad
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