Suriye Lideri El-Şara Türkiye'ye Geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan Detayı

Suriye'nin yeni hükümetinin ilk resmi dış ziyareti, ülkeye insani yardım sağlayan ülkelerden biri olan Suudi Arabistan'a oldu.

Suriye devlet haber ajansı, Şara'nın Dışişleri Bakanı Essa el-Şaybani ile birlikte Suudi Arabistan'a giderken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Suudi Arabistan Kralı Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 30 Ocak Perşembe günü Şara'nın Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı olarak atanmasının ardından Şara’yı tebrik etmişti. Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan da geçen ay Şam'ı ziyaret ederek, Şara ile görüşmüştü.

Prens Faysal, Riyad'ın Suriye'nin yeni yetkililerine uluslararası yaptırımların kaldırılması konusunda yardımcı olmaya çalıştığını ifade etmişti. Suudi Arabistan'ın Suriye'nin yanında olduğunu da sözlerine ekleyen Faysal, “tüm yaptırımların kaldırılması ve dondurulmasının hızlandırılmasının önemine” dikkat çekmişti.

‘SURİYE YATIRIM FIRSATI’

Suudi Arabistan merkezli televizyon kanalı Al Arabiya'ya aralık ayında röportaj veren Şara, Krallığın “Suudi Arabistan’ın, Suriye'nin geleceğinde kesinlikle büyük bir role sahip olacağını” ifade ederek, Suriye’nin ‘tüm komşu ülkeler için büyük bir yatırım fırsatı’ olduğunu belirtmişti.

SIRADAKİ DURAK TÜRKİYE

Şara'nın Suudi Arabistan ziyaret edeceği ülkenin ise Türkiye olacağı belirtiliyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, 26 Ocak günü, Esad rejiminin sona ermesinin ardından ikinci kez Suriye’ye giderek Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattap ile bir araya gelmişti.

Şara'nın Türkiye'ye yapacağı ziyaretin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programına bağlı olacak şekilde önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA