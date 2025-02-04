ABD'de Artistik Patinaj Sporcuları için Anma Töreni Düzenlendi

Washington'da meydana gelen uçak ve helikopter kazasında hayatını kaybeden 28 buz pateni sporcusu için anma töreni düzenlendi.

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ABD Artistik Patinaj yetkilileri, Washington yakınlarında bir yolcu uçağı ile askeri bir helikopterin havada çarpışması sonucu hayatını kaybeden 28 buz pateni sporcusu için anma töreni düzenlendiğini açıkladı.

Ronald Reagan Havalimanı çevresinde gerçekleşen kazada, 60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan uçak ile 3 askeri personeli taşıyan helikopter çarpışarak yere düştü. Yetkililer, kazada hayatta kalan kimse olmadığını belirtti. FBI ise kazanın terör saldırısı olmadığını duyurdu.

ABD'de Artistik Patinaj Sporcuları için Anma Töreni Düzenlendi - Resim : 1

Artistik Patinaj federasyonu, kazada hayatını kaybeden sporcular için anma töreni düzenleneceğini bildirdi. Açıklamada, “Paten camiamızın 5342 sefer sayılı uçuşta kaybettiğimiz 28 üyesinin hayatlarını onurlandırmak üzere bir araya geldiğimiz bu anma töreninde bize katılın” ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: DHA

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