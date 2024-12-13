ABD’de Felaket! Otoyola Uçak Düştü, Facia Anı Ortaya Çıktı! İşte O Anlar…

ABD’de akşam saatlerinde korku dolu bir kaza yaşandı. Tek motorlu bir uçak, otoyolun tam ortasına düştü. Uçağın içindeki iki kişiden bir kişi hayatını kaybetti.

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ABD'nin New York eyaletine bağlı Westchester County'de I-684 otoyolunda yürekler ağza geldi. Akşam saatlerinde Harrison'da otoyolun kuzey yönünde, Tecnam P-2008 tipi tek motorlu uçak yola düştü.

ABD’de Felaket! Otoyola Uçak Düştü, Facia Anı Ortaya Çıktı! İşte O Anlar… - Resim : 1

İKİ KİŞİDEN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Eyalet Polisi, feci kazada uçaktaki iki kişiden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Canlı hava trafik verilerine göre, uçak New Jersey'deki Linden Havaalanı'ndan yerel saatle 18.09'da kalktı. Hudson Nehri boyunca kuzeye doğru ilerlerken aniden dakikada 300 metre irtifa kaybetti, White Plains Havaalanı'na yöneldi ve acil durum ilan etti.

ABD’de Felaket! Otoyola Uçak Düştü, Facia Anı Ortaya Çıktı! İşte O Anlar… - Resim : 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu (NTSB), pilotun motor arızası bildirdiğini ve uçağın 19.15 civarında Westchester County Havaalanı yakınlarında düştüğünü belirtti. Sürücülerin büyük felaketten döndüğü kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

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