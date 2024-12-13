Evi, Arsası, Yazlığı Olanları İlgilendiriyor! 1 Ocak'ta Başlıyor: Kapsam Genişletildi, Kiralık ve Satılık İlanları için Düzenleme

Ticaret Bakanlığı taşınmaz ilanlarında güvenlik ve doğruluğu artırmayı amaçlayan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamasında önemli bir adım daha attı. 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için EİDS kullanımı zorunlu hale gelecek. Satılık taşınmaz ilanlarında da ikinci bir duyuruya kadar uygulamanın mevcut hali ile devam edeceği bildirildi.

ESNEKLİK SONA ERİYOR

Yönetmelikte yapılan değişiklikle ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirilmişti. Bu kapsamda 1 Kasım 2023 itibarıyla taşınmaz ilanı vermek isteyen bireylerin kimlik doğrulamalarını EİDS üzerinden yapması zorunlu kılındı. Yetki doğrulama süreci 15 Eylül 2024’te devreye alındı. Bu geçiş döneminde doğrulama olmasa da ilan verilebiliyordu. Ancak 2025 yılı itibarıyla bu esneklik son bulacak ve kiralık taşınmaz ilanlarında yetki doğrulama mecburi olacak.

YENİ DÜZENLEMELER YOLDA

Bakanlık kademeli geçiş sürecinin kolaylık sağlamak için uygulandığını dile getirirken, ilerleyen günler için yeni düzenlemelerin gelebileceğinin sinyallerini de verdi.

SOSYAL MEDYA İLANLARI DA RADARDA

Ayrıca sosyal medyada paylaşılan taşınmaz ilanlarının da Bakanlıkça yakından takip edildiği belirtilerek, Yönetmeliğe aykırı şekilde taşınmaz ilanlarının paylaşıldığı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği vurgulandı.

Açıklamada gelecek süreçte de EİDS ile getirilen düzenlemelere aykırı şekilde ilanların yer aldığı platformlara gerekli idari yaptırımların uygulanmaya devam edileceği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi