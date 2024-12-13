Dünyanın En Genç Satranç Şampiyonu Hindistan'dan

Singapur'da oynanan Dünya Satranç Şampiyonası'nda Hindistanlı Gukesh Dommaraju ve Çinli Ding Liren karşı karşıya geldi.

Dommaraju şampiyonada 6,5 puan kazanan Çinli rakibine bir puan fark atarak en genç Dünya Satranç Şampiyonu oldu.

Maçı kazandıktan sonra gözyaşlarını tutamayan Dommaraju, "Son 10 yıldır bu anın hayalini kuruyordum" dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dommaraju'yu tebrik etti.

The emotional moment that 18-year-old Gukesh Dommaraju became the 18th world chess champion 🥲🏆 pic.twitter.com/jRIZrYeyCF — Chess.com (@chesscom) December 12, 2024

İKİNCİ HİNDİSTANLI ŞAMPİYON

Dommaraju 5 kez dünya satranç şampiyonu olan Viswanathan Anand'ın ardından bu unvanı kazanan ikinci Hindistanlı oldu.

Ayrıca Dommaraju 1985'te 22 yaşındayken en genç Dünya Satranç Şampiyonu olan Rus Garry Kasparov'un unvanını da elinden aldı.

Kaynak: AA