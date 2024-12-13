Dünyanın En Genç Satranç Şampiyonu Hindistan'dan

18 yaşındaki Hindistanlı genç, Çinli rakibini mağlup ederek Dünya Satranç Şampiyonası'nda ipi göğüsledi. Ses getiren zaferi sonrası Hintli genç 10 yıldır bu anın hayalini kurduğunu söyledi.

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Dünyanın En Genç Satranç Şampiyonu Hindistan'dan

Singapur'da oynanan Dünya Satranç Şampiyonası'nda Hindistanlı Gukesh Dommaraju ve Çinli Ding Liren karşı karşıya geldi.

Dommaraju şampiyonada 6,5 puan kazanan Çinli rakibine bir puan fark atarak en genç Dünya Satranç Şampiyonu oldu.

Maçı kazandıktan sonra gözyaşlarını tutamayan Dommaraju, "Son 10 yıldır bu anın hayalini kuruyordum" dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dommaraju'yu tebrik etti.

İKİNCİ HİNDİSTANLI ŞAMPİYON

Dommaraju 5 kez dünya satranç şampiyonu olan Viswanathan Anand'ın ardından bu unvanı kazanan ikinci Hindistanlı oldu.

Ayrıca Dommaraju 1985'te 22 yaşındayken en genç Dünya Satranç Şampiyonu olan Rus Garry Kasparov'un unvanını da elinden aldı.

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Kaynak: AA

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