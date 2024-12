Dünyanın En Genç Satranç Şampiyonu Hindistan'dan

Singapur'da oynanan Dünya Satranç Şampiyonası'nda Hindistanlı Gukesh Dommaraju ve Çinli Ding Liren karşı karşıya geldi.

Dommaraju şampiyonada 6,5 puan kazanan Çinli rakibine bir puan fark atarak en genç Dünya Satranç Şampiyonu oldu.

Maçı kazandıktan sonra gözyaşlarını tutamayan Dommaraju, "Son 10 yıldır bu anın hayalini kuruyordum" dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dommaraju'yu tebrik etti.

