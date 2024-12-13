Bomba Transfer! Ebrar Karakurt Türkiye'ye Dönüyor... İşte Anlaştığı Takım

Türkiye'de oynamak istediğini söyleyen Filenin Sultanları'nın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt'un sezon sonunda Rusya’nın Lokomotiv Kaliningrad takımından ayrılarak Türkiye’ye dönmeye hazırlandığı iddia edildi.

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Bomba Transfer! Ebrar Karakurt Türkiye'ye Dönüyor... İşte Anlaştığı Takım

Voleybol dünyasında yayılan haberlere göre, Ebrar Karakurt, Türkiye’nin güçlü ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit ile anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki yıldız oyuncunun, sezon sonunda Rus takımına veda ederek Eczacıbaşı forması giyeceği ifade ediliyor.

Bomba Transfer! Ebrar Karakurt Türkiye'ye Dönüyor... İşte Anlaştığı Takım - Resim : 1

Ebrar Karakurt, kariyerine VakıfBank’ta başlayarak adını duyurmuş, ardından İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara takımına transfer olmuştu. İki sezon önce ise Lokomotiv Kaliningrad formasıyla Rusya’ya adım atan Ebrar, uluslararası platformda dikkat çeken başarılara imza attı.

Bomba Transfer! Ebrar Karakurt Türkiye'ye Dönüyor... İşte Anlaştığı Takım - Resim : 2

Karakurt, daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye’de yeniden voleybol oynamak istediğini söylemişti.

Kaynak: Voleybolun Sesi

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