Galatasaray Uzatmalarda Galibiyeti Kaçırdı! Sarı Kırmızılılar İsveç Deplasmanından 1 Puanla Dönüyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-Kırmızılılar puanını 12 yaptı.

İLK 11'LER

MALMÖ: Persson, Stryger, Rösler, Zatterström, Busanello, Christiansen, Johnsen, Rosengren, Bolin, Rieks, Botheim.

GALATASARAY: Muslera, Davinson, Metehan Baltacı, Abdülkerim, Berkan, Sara, Torreira, Yunus Akgün, Mertens, Jelert, Batshuayi

MAÇTAN DAKİKALAR | MALMÖ 1-1 GALATASARAY

45+1' Yunus Akgün, rakip yaydan topu ceza sahası sol çarprazına sürerek sol ayak içiyle şutunu çekti ancak top uzak direğin yanından az farkla dışarı gitti.

43' GOOOL | Galatasaray, Elias Jelert ile beraberliği yakaladı! Kerem Demirbay'ın sol kanattan çizgiye inip yaptığı ortada, Jelert kale yakınında düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Elias Jelert Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.

39' SARI KART | Rieks, rakip ceza sahasının sağ tarafında Berkan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

32' SARI KART | Orta alanda Bolin, Mertens'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

26' Mertens'in sağ kanattan kale sahasına yaptığı ortada top, kaleci Persson'da kaldı. Pozisyonun ardından Larsen ile Batshuayi arasında gerginlik yaşandı. Hakem John Brooks, her iki oyuncuyu da uyardı.

24' Gol | Botheim! Larsen'in ceza sahasının sağ çizgisinden kale sahasına yaptığı ortada, Botheim kafa vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu.

23' Sara'nın orta sahadan ceza sahasında bulunan Batshuayi'ye attığı pasa Batshuayi, penaltı noktasının solunda topu kontrol ederek sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Ancak top, kaleci Persson'un kucağında kaldı.

12' Bolin'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada, kale ağzında Abdülkerim topu karşıladı. Sonrasında ceza yayından Rosengren şutunu çekti, ancak top Davinson'a çarparak Johnsen'in önüne düştü. Johnsen'in savunma arkasına gönderdiği pasta Christensen, kale yakınından bir vuruş yaptı ancak top üstten dışarı gitti.

8' Busanello ile Christiensen, rakip yarı alanın solunda paslaşırken Metehan araya girip topu taca gönderdi.

5' Yunus Akgün'ün sol kanattan arka direğe doğru yaptığı ortada, Jelert topu içeri çevirmek istedi ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Başarılar Galatasaray...