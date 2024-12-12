Trabzonspor Galatasaray Deplasmanına Hazırlanıyor

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Hazırlıkların yarın da devam edeceği bildirildi.

Son Güncelleme:
Trabzonspor Galatasaray Deplasmanına Hazırlanıyor

Süper Lig'de kötü günleri geride bırakmak isteyen Trabzonspor, Galatasaray maçına hazırlanmaya devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular, ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde iki grup halinde savunma ve hücum çalışması yapıldı.

Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN U19'A ZİYARET

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Gençlik Ligi 3. Tur rövanş maçında FK Sarajevo'yu 6-1'lik skorla mağlup ederek adını son 32 turuna yazdıran U19 takımının antrenmanını ziyaret etti.

Dün oynanan karşılaşmayı 90 dakika boyunca takip eden Güneş, ziyareti sırasında futbolcular ve teknik ekibi tebrik ederek, sergiledikleri başarılı performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Güneş, bir sonraki tur için de futbolculara ve teknik ekibe başarılar diledi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Trabzonspor Galatasaray
Son Güncelleme:
Doğal Tüy Dökme Yöntemi Eskiden Tüm Kadınlar Kullanırmış Doğal Tüy Dökme Yöntemi Eskiden Tüm Kadınlar Kullanırmış
2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın Ev Sahipleri Belli Oldu Dünya Kupası Bu Ülkelerde Oynanacak!
Günde 1 Kaşık Yerseniz Kanı Temizliyor! Altın Kadar Değerliymiş Günde 1 Kaşık Yerseniz Kanı Temizliyor! Altın Kadar Değerliymiş
Sutopu Dünya Kupası Türkiye'de OIynanacak Dünya Kupası Türkiye'de